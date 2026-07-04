Masa de polvo del Sahara ingresará al territorio nacional este sábado.

Jul 4, 2026 | Actualidad , Internacionales , Nacionales , Portada |

Con información de Fernando Castellanos |

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informaron sobre el ingreso previsto de una masa de polvo proveniente del desierto del Sahara al espacio aéreo de Guatemala. De acuerdo con los análisis meteorológicos, el fenómeno atmosférico comenzará a registrarse este sábado 4 de julio de 2026 y mantendrá su incidencia durante los próximos días.

Proyección y desplazamiento del fenómeno

Los sistemas de monitoreo satelital detallan el desplazamiento de esta nube de partículas y estiman el tiempo que permanecerá sobre las distintas regiones del país:

Ingreso y dispersión: Las partículas en suspensión se concentrarán de forma progresiva a partir de este fin de semana, afectando la visibilidad y la calidad del aire.

Fecha de salida: Se prevé que la masa de polvo comience a dispersarse y abandone el territorio nacional a partir del próximo martes 7 de julio de 2026.

Recomendaciones de prevención para la salud

Ante el incremento de material particulado en la atmósfera, el cual puede provocar afecciones respiratorias o alérgicas, las autoridades del Sistema Conred emitieron una serie de directrices obligatorias para la población:

Actividades exteriores: Evitar realizar actividades físicas, deportivas o recreativas al aire libre mientras persista el fenómeno.

Protección personal: Utilizar mascarilla o cubrebocas al momento de salir a la vía pública para proteger las vías respiratorias.

Resguardo en el hogar: Mantener cerradas las puertas y ventanas de las viviendas para evitar el ingreso del polvo a las habitaciones.

Higiene y consumo: Cubrir de forma hermética los depósitos, tanques y recipientes de almacenamiento de agua para consumo humano con el fin de evitar su contaminación.

Las autoridades instaron a la ciudadanía a mantenerse informada de manera constante a través de los boletines oficiales que emita el Insivumeh y las actualizaciones en las plataformas digitales de la Conred.