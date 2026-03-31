Motorista fallece en accidente de tránsito en San Andrés Villa Seca

Mar 31, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos , Tránsito |

Con información de Mario Tumín.

Un motorista perdió la vida en un hecho de tránsito registrado en el sector El Tarral, comunidad El Carmen, en San Andrés Villa Seca, Retalhuleu.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor de la motocicleta colisionó con un camión por causas que aún se investigan.

Al lugar acudieron cuerpos de socorro, quienes al evaluar al paciente confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Sin identificar

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada, mientras que las autoridades correspondientes realizan las diligencias para esclarecer lo ocurrido y deducir responsabilidades.

Se recomienda a conductores extremar precauciones en carretera, especialmente durante esta temporada en la que aumenta la movilidad vehicular.