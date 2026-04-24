Motorista atropellado en la autopista de Los Altos es trasladado al hospital Regional

Abr 24, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Xela |

Por Fernando Castellanos |

Bomberos Voluntarios de San Cristóbal Totonicapán fueron alertados sobre un motorista atropellado en la autopista de Los Altos, por lo que de inmediato se destacó la unidad 12-11 hacia el lugar.

Al llegar, los socorristas localizaron al paciente tendido sobre la cinta asfáltica, por lo que procedieron a brindarle atención prehospitalaria en el lugar.

Posteriormente, el herido fue trasladado hacia el Hospital Regional de Quetzaltenango para su evaluación y atención médica especializada.