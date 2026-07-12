Motociclista resulta herido tras colisión con un vehículo en la entrada a Totonicapán

Jul 12, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |

Por Osmar Toc |

Este domingo un motociclista resultó herido luego de verse involucrado en una colisión con un vehículo en el kilómetro 199 de la Ruta Nacional, en el sector de la entrada a Totonicapán.

Bomberos Voluntarios de la 42 Compañía acudieron al lugar para atender la emergencia y brindar asistencia prehospitalaria al conductor de la motocicleta, quien presentaba trauma en el cráneo y laceraciones en las extremidades superiores.

Tras estabilizar al paciente, socorristas lo trasladaron al Hospital Departamental de Totonicapán.

Hasta el momento las autoridades no han informado sobre las causas que originaron el percance ni la identidad de la persona lesionada.

Las autoridades hacen un llamado a los conductores a respetar los límites de velocidad, mantener la distancia de seguridad y conducir con precaución para prevenir accidentes en las carreteras del país.