Motociclista herido tras ser arrollado en la zona 3 de Xela

Mar 8, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Xela |

Por Fernando Castellanos |

Este domingo un motorista resultó herido luego de ser arrollado por un vehículo, en la 20 avenida, entre 7ª y 8ª calles, zona 3 de Quetzaltenango, un sector de alta afluencia comercial.

Bomberos Voluntarios de la Subestación del Campo Escuela brindaron los primeros auxilios y trasladaron al motorista al Hospital Regional de Occidente (HRO), porque presentaba golpes y posibles fracturas.

Asistencia y traslado

Los paramédicos estabilizaron al paciente en el lugar antes de proceder con su traslado. El accidente generó complicaciones viales, de manera momentánea, mientras atendían al motorista y retiraba su vehículo.

Las autoridades de tránsito recomiendan a los conductores extremar precauciones en este sector, especialmente, durante las horas de mayor actividad comercial para evitar incidentes que pongan en riesgo la vida de los usuarios de vehículos de dos ruedas.