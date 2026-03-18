Monitorean 192 municipios por variaciones climáticas en Guatemala

Mar 18, 2026 | Actualidad , Clima , Nacionales , Portada |

Con información de Rubén Jocol.

Guatemala enfrentará durante la presente semana un escenario de alta variabilidad climática, con temperaturas que podrían descender por debajo de los 5 grados centígrados en algunas regiones y superar los 35 grados en otras, además de la presencia de lluvias en distintos puntos del país. Ante esta situación, autoridades mantienen monitoreo en 192 municipios de 18 departamentos.

De acuerdo con el pronóstico del INSIVUMEH, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), a través de su sistema de información agroclimática, analiza las condiciones para orientar al sector productivo y reducir riesgos en actividades agrícolas y pecuarias.

Las bajas temperaturas se prevén principalmente en Chimaltenango, Huehuetenango, Quiché, San Marcos, Sololá y Totonicapán, mientras que el calor intenso podría registrarse en Escuintla, Retalhuleu, Suchitepéquez, Santa Rosa, Quetzaltenango, San Marcos y Jutiapa. En tanto, se espera acumulación significativa de lluvias en departamentos como Chimaltenango, Sololá, Escuintla, Huehuetenango, San Marcos, Santa Rosa y Quetzaltenango.

Ante estas condiciones, el MAGA recomendó al sector agrícola reprogramar la aplicación de fertilizantes y plaguicidas, así como asegurar estructuras como invernaderos y sistemas de riego, además de mantener limpios drenajes para evitar inundaciones.

Para el sector pecuario, las autoridades aconsejan garantizar sombra y agua para el ganado, revisar instalaciones y monitorear la salud de los animales tras lluvias intensas, con el fin de prevenir afectaciones derivadas de estos cambios climáticos.