Mintrab entrega más de 40 notificaciones a adultos mayores en pobreza extrema

Mar 9, 2026 | Actualidad , Política , Portada , Región |

Por Edgar Domínguez |

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) entrega más de 40 notificaciones a adultos mayores en condición de pobreza extrema en el departamento de Totonicapán, quienes a partir de ahora recibirán un aporte económico mensual de Q500.

El acto simbólico fue encabezado por la ministra de Trabajo, Miriam Roquel, quien estuvo acompañada por el gobernador departamental de Totonicapán, Pablo Yax.

Durante la actividad, autoridades destacaron la importancia de este programa social, el cual busca mejorar la calidad de vida de los adultos mayores quienes se encuentran en situación vulnerable.

Los nuevos beneficiarios se suman a las personas que ya forman parte de este programa de apoyo económico, fortaleciendo así la cobertura social en el departamento.

Durante el evento se dio a conocer la ampliación de las instalaciones de la delegación del Mintrab en Totonicapán, con el objetivo de brindar una mejor atención a la población y fortalecer los servicios que se prestan en la región.

Con estas acciones, el Mintrab reafirma su compromiso de continuar impulsando programas que beneficien a los sectores más necesitados del país.