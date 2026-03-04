Ministros de Gobernación y Defensa de reúnen para abordar seguridad en Guatemala

Mar 4, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este miércoles, en redes sociales, el Ministerio de Gobernación (Mingob) informó de la reunión entre el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y su homólogo de la Defensa Nacional, Henry Saénz, para abordar mecanismos para la seguridad nacional.

«Durante el encuentro las autoridades acordaron seguir unificando esfuerzos para el desarrollo de operaciones entre la PNC de Guatemala y el Ejército para prevenir el delito, debilitar las actividades ilícitas de estructuras y combatir la criminalidad en el territorio nacional», indica una parte de la publicación en redes sociales del Mingob.

Los ministros reafirmaron su compromiso de seguir trabajando, de manera coordinada, para resultados positivos en sus acciones para la seguridad nacional, entre ellas, el Plan Centinela en Escuintla y Guatemala (área Metropolitana).

Información y fotografías Mingob