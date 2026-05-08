Ministra de Educación visita escuela nocturna para adultos en Xela

May 8, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Xela |

Con información de Fredy López.

La noche de este jueves 7 de mayo, la ministra de Educación, Anabella Giracca, visitó la Escuela Nocturna para Adultos El Adelanto, ubicada en la zona 3 de Quetzaltenango.

Según la información compartida, la visita tuvo como objetivo convivir con los estudiantes, supervisar la labor educativa que se desarrolla en el establecimiento y autorizar programas de remozamiento en beneficio del centro educativo.

Durante la actividad se contó con la participación de alumnos, docentes, la directora del establecimiento, el supervisor educativo, el director departamental de Educación y la gobernadora departamental de Quetzaltenango.

Las autoridades resaltaron la importancia de fortalecer los espacios de educación para adultos y continuar impulsando mejoras en la infraestructura educativa del departamento.