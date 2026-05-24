Onda tropical provocará lluvias persistentes durante la tarde y noche de este domingo

May 24, 2026 | Actualidad , Clima , Nacionales , Portada |

Por Fernando Castellanos |

El territorio nacional continuará con condiciones de lluvia y actividad eléctrica, debido al paso de una onda tropical sobre la región centroamericana.

Los análisis meteorológicos indican que el sistema se desplaza de manera lenta, interactuando con la vaguada monzónica, lo que mantendrá el ingreso de humedad y nubosidad durante las próximas horas en Guatemala.

Monitoreo técnico del sistema

De acuerdo con los mapas de superficie del Centro Nacional de Huracanes (NHC), el eje de esta onda tropical se localiza actualmente sobre el norte de Centroamérica y se estima que tardará más de 24 horas en atravesar por completo el área.

Para una correcta interpretación del fenómeno, los expertos aclaran lo siguiente:

➡️ Línea de simetría: El eje trazado en los mapas meteorológicos representa únicamente una línea de simetría geométrica y no equivale a una tormenta local organizada o a un frente nuboso continuo.

➡️ Efecto combinado: Las precipitaciones registradas desde la tarde del sábado son el resultado de la interacción de la onda con la amplitud atmosférica de la temporada.

➡️ Distribución: Las lluvias se presentarán de forma intermitente, intensificándose de forma generalizada durante la tarde y las primeras horas de la noche.

Recomendaciones por saturación de suelos

Ante la persistencia de las lluvias, las instituciones de prevención recomiendan a la población mantener las precauciones habituales por el posible incremento en los niveles de los ríos o acumulación de agua en vías públicas. Asimismo, se insta a los conductores a moderar la velocidad en carretera y a informarse exclusivamente a través de los boletines oficiales emitidos por el Insivumeh.