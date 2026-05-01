Hecho de tránsito deja una persona fallecida en la ruta CA-2.

May 1, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Con información de Mario Tumín |

Un hecho lamentable se registró en el kilómetro 173 de la ruta CA-2, en el tramo que comunica Retalhuleu con Suchitepéquez.

De acuerdo con información preliminar, un tráiler que se encontraba estacionado a un costado de la carretera estaría involucrado en el incidente. Un joven que se movilizaba en motocicleta impactó en la parte trasera del vehículo pesado.

La víctima fue identificada como William Daniel Hernández, de aproximadamente 18 años de edad, originario de La Democracia, Escuintla. Cuerpos de socorro acudieron al lugar; sin embargo, al momento de evaluarlo, ya no presentaba signos. Autoridades correspondientes realizaron las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido.

Se hace un llamado a conductores a manejar con precaución y respetar las normas de tránsito para evitar este tipo de hechos.