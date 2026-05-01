1DeMayo | San José Obrero, patrono de los trabajadores

May 1, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Religión |

Con información de Rubén Jocol |

Cada 1 de mayo la Iglesia Católica celebra a San José Obrero, esposo de María y padre adoptivo de Jesús. Carpintero de oficio, es modelo de dignidad en el trabajo y sustento de la Sagrada Familia.

La fecha coincide con el Día Internacional de los Trabajadores. Fue el Papa Pío XII quien instituyó esta fiesta en 1955, pidiendo a San José que sea protector de todos los obreros ante Dios.

San Juan Pablo II recordó que “mediante el trabajo el hombre se realiza a sí mismo”. San José inspira a vivir el trabajo con sentido humano y espiritual, no solo como producción.

Es intercesor ante la injusticia laboral y amparo de quienes buscan empleo.