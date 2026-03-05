Mesa de trabajo por aumento de precios de carne en Guatemala

Por Rubén Jocol |

En el marco de su labor de fiscalización e intermediación, el diputado por Quetzaltenango, Byron Rodríguez, se conformó una mesa de trabajo en compañía de autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), representado por la viceministra Mayra Motta, y Directora de Ganado, así como también del Director de Inocuidad del referido ministerio, ello con el fin de atender las diversas denuncias sobre aumento del precio de los productos cárnicos en Guatemala y en especial en el Occidente del país.

Inició la citación abordando las denuncias de alza de la carne de res, puesto que se tiene conocimiento que en algunos puntos ya se habla de costos por encima de los Q50 por libra.

Por su parte viceministra indicó que el aumento en las exportaciones, paso en este año de 3 a 12 jaulas con rumbo al extranjero, siendo estas exportación de mayor interés para los productores y comerciantes puesto que se vende el ganado en pie a un precio por libra de Q13, mientras que el ganado en pie a precio local se comercia de Q9 a Q11 en promedio. También indicó que se está trabajando en una mesa interinstitucional para abordar el tema y dar soluciones.

Se cuestionó a los funcionarios sobre los convenios que se están generando con Brasil, para la compra de carne del referido país, puesto que se tienen reservas hasta el momento por parte de países importadores, en cuanto a una posible intermediación por parte de Guatemala en la compraventa de ganado proveniente de este país, lo cual podría generar una problemática similar a la ya presentada con las exportaciones de camarón en el 2024.

Se cuestionó también acerca del tema de la especulación de precios, a lo cual se indicó que, si bien se ha dado seguimiento a la problemática, es el Ministerio de Economía quien debería realizar las denuncias para determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Finalizando la citación con el compromiso por parte de las autoridades del MAGA de brindar toda la información y avances referentes a los avances en la mesa de trabajo que se ha instalado en el ministerio indicado, así también la información correspondiente al proceso de convenio con Brasil.