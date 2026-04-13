Menor de 15 años fallece tras ataque armado en Génova Costa Cuca

Abr 13, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Moisés Cottom.

Un ataque armado registrado en la aldea El Rosario, en el municipio de Génova Costa Cuca, Quetzaltenango, dejó como saldo una menor de 15 años fallecida, según informaron los cuerpos de socorro.

Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Génova Costa Cuca fueron alertados sobre el incidente y, al llegar al lugar, localizaron a la adolescente con múltiples impactos de proyectil de arma de fuego. Tras ser evaluada, se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

Las autoridades correspondientes fueron notificadas para iniciar las diligencias de investigación. Será el Ministerio Público el encargado de recabar evidencias y establecer las circunstancias en que ocurrió este hecho violento.