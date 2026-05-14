Megaoperativo nacional: ejecutan más de 140 allanamientos contra el crimen organizado

Con información de Fernando Castellanos.
Las fuerzas de seguridad de Guatemala, lideradas por la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC) y el Ministerio Público (MP), despliegan este jueves una ofensiva masiva a nivel nacional.
Se trata de 140 allanamientos simultáneos que buscan desarticular estructuras criminales y ejecutar órdenes de aprehensión relacionadas con delitos contra la vida y extorsiones.
Despliegue en seis departamentos
La operación a gran escala se concentra en puntos estratégicos donde se ha detectado actividad delictiva de alto impacto. Las diligencias de inspección, registro y secuestro de evidencia se desarrollan en:
Región Central: Ciudad de Guatemala.
Occidente: Quetzaltenango.
Costa Sur: Escuintla y Retalhuleu.
Norte y Caribe: Petén e Izabal.
Golpe a la vigilancia de las pandillas en la capital
En paralelo a los allanamientos, las autoridades realizan un operativo específico en la colonia Los Ángeles, zona 6 de la capital. El objetivo de esta incursión es el desmantelamiento de una red de monitoreo ilegal operada por la Mara Salvatrucha.
Retiro de cámaras: Se procede a la remoción de equipos de videovigilancia que los pandilleros instalaron en puntos ciegos y postes para vigilar los movimientos de la policía y controlar el ingreso de personas ajenas al sector.
Control territorial: Con esta medida se busca devolver la tranquilidad a los vecinos y neutralizar la logística de control que mantenía el grupo criminal sobre los residentes.
Resultados en desarrollo
El objetivo primordial de esta jornada es fortalecer procesos de investigación en curso y hacer efectivas múltiples órdenes de captura.
Las autoridades han informado que las diligencias continúan activas y se espera un balance oficial de las capturas y el tipo de armamento o evidencia incautada al finalizar la tarde.