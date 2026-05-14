Fingió su secuestro para extorsionar a su familia con Q80 mil; PNC captura a los responsables

May 14, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Con información de Fernando Castellanos.



Un hombre que simuló estar secuestrado para exigir una fuerte suma de dinero a sus propios familiares fue capturado por agentes de la Comisaría 43 en la aldea El Paternal, La Democracia, Huehuetenango.

En el operativo estratégico también fue detenido un joven de 18 años, quien colaboraba en el engaño actuando como el supuesto negociador de la estructura criminal.

El plan: De conductor de mototaxi a «víctima»

Según las investigaciones, el plan inició a las 3:00 de la madrugada cuando Rafael “N”, de 44 años, salió de su casa en un mototaxi con placas M-524BRN, bajo el pretexto de realizar un viaje de trabajo.

Al perder comunicación con él, su familia reportó la desaparición, sin sospechar que todo era una puesta en escena.

Poco después, el hijo del supuesto desaparecido comenzó a recibir llamadas telefónicas en las que se le exigían Q80,000 a cambio de la liberación de su padre.

Tras la denuncia, la Policía Nacional Civil (PNC) montó un operativo de entrega vigilada para capturar a los responsables.

Capturados en flagrancia



La sorpresa para las autoridades ocurrió en el punto de encuentro para el pago del rescate, donde descubrieron que la supuesta víctima no solo estaba ilesa, sino que participaba activamente en la extorsión.

Los detenidos fueron identificados como:

Rafael “N” (44 años): La supuesta víctima, quien utilizaba un teléfono celular para realizar las llamadas exigiendo su propia liberación.

Neftalí “N” (18 años): El presunto cómplice que simulaba ser el secuestrador y negociador ante la familia.

Evidencias del caso



Durante la diligencia, los agentes confirmaron que Rafael “N” se encontraba en estado normal y portaba el dispositivo móvil desde el cual se presume se coordinó el engaño. Otros detalles relevantes del caso incluyen:

Vehículo abandonado: El mototaxi utilizado originalmente fue localizado por los investigadores en un sector de la aldea Camojallito, en el mismo municipio.

Situación legal: Ambos hombres fueron trasladados al juzgado correspondiente para enfrentar cargos por la simulación del delito y el intento de extorsión a su propio núcleo familiar.