Afición «Superchiva» madruga y pernocta en el estadio por un boleto para la final

May 14, 2026 | Actualidad , Deportes , Deportes , Nacionales , Portada , Xela |

Fotos Otto Aguilar.



La pasión por el Xelajú MC ha desbordado las calles aledañas al estadio Mario Camposeco. Desde la tarde del pasado miércoles, decenas de aficionados iniciaron filas que se han prolongado durante toda la noche y madrugada de este jueves, con el objetivo de asegurar un espacio en la Gran Final del Torneo Clausura 2026 ante Municipal.





Aunque la atención en taquillas comenzará oficialmente hasta el viernes 15 de mayo, la hinchada altense ha decidido anticiparse para no quedar fuera del evento. La directiva del club confirmó los siguientes detalles para el proceso:



Horario de atención: De 10:00 a 17:00 horas (únicamente el viernes).



Aforo disponible: Se han puesto a disposición 10,000 boletos para el juego de vuelta.



Precios por localidad:

Q250.00: General Sur (gradas nuevas).

Q200.00: Resto de las localidades del estadio.







Para evitar la reventa y garantizar que los seguidores que apoyaron en la fase previa tengan acceso, la junta directiva estableció tres requisitos indispensables que cada aficionado debe presentar en ventanilla:



Codo del boleto de la semifinal de vuelta: Comprobante de asistencia al último juego de local.



Documento Personal de Identificación (DPI): Para registro de la transacción.



Límite de compra: Se venderán estrictamente dos boletos por persona.





Pese al clima frío característico de Quetzaltenango, los aficionados han instalado carpas y sillas, organizándose de forma espontánea para respetar los turnos.

Se espera que durante el transcurso de este jueves la afluencia de personas aumente significativamente, por lo que se recomienda a los transeúntes y automovilistas tomar vías alternas ante el posible cierre de calles cercanas al coloso de la zona 3.



La expectativa es total en la ciudad altense, que sueña con ver a su equipo levantar una nueva luna en su propia casa el próximo sábado 23 de mayo.