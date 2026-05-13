¡Lleno total! Se agotan las entradas para la final de ida en El Trébol

May 13, 2026 | Actualidad , Deportes , Deportes , Nacionales , Portada |

La expectativa por el inicio de la lucha por el título nacional ha alcanzado su punto máximo. A través de un comunicado oficial se ha confirmado que los boletos para el partido de ida de la gran final entre CSD Municipal y Xelajú MC se encuentran totalmente agotados.

El encuentro, que promete ser un espectáculo de principio a fin, se llevará a cabo este sábado 16 de mayo a las 18:00 horas.

El escenario será el Estadio El Trébol, el cual lucirá un lleno total luego de que la afición respondiera de manera masiva al llamado para apoyar a su equipo en este primer capítulo de la serie definitiva.

Las autoridades y los organizadores del evento instan a quienes adquirieron sus entradas a llegar con anticipación al recinto deportivo para evitar aglomeraciones en los ingresos y disfrutar de la fiesta del fútbol en orden.

Con la frase «Que retumbe El Trébol», el equipo local calienta motores para recibir al cuadro altense en un ambiente que será, sin duda, vibrante.