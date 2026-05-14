Identifican osamenta encontrada en Cajolá: correspondía a joven desaparecido en 2025

May 14, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Con información de Fernando Castellanos.



Tras seis meses de incertidumbre, las autoridades y familiares confirmaron que la osamenta localizada en enero en Cajolá, Quetzaltenango, pertenece a Carlos Eliseo Vicente Vicente, de 25 años.

El hallazgo pone fin a una búsqueda que movilizó a la comunidad de San Carlos Sija desde finales del año pasado.





La osamenta fue encontrada en un área boscosa del municipio de Cajolá, en enero pasado.



Fecha de desaparición: Carlos Vicente fue visto por última vez el 14 de noviembre de 2025 en la aldea Recuerdo a Barrios, San Carlos Sija.



Estado del cuerpo: Debido a las condiciones en que se localizaron los restos (osamenta), fue necesario realizar peritajes forenses para confirmar la identidad de forma científica.

Exigencia de justicia





Los restos de Carlos Eliseo ya fueron entregados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) a sus familiares. El velatorio se lleva a cabo en su comunidad de origen bajo un ambiente de profunda consternación.



Petición al Ministerio Público: La familia y líderes comunitarios han solicitado una investigación exhaustiva para determinar las causas del fallecimiento y capturar a los responsables de este crimen.





Hipótesis: Las autoridades mantienen el caso bajo investigación, analizando posibles móviles del ataque y la trayectoria del joven desde el día de su desaparición hasta el hallazgo en Cajolá.



El caso ha reavivado la preocupación en el departamento de Quetzaltenango por los índices de violencia, mientras la comunidad de San Carlos Sija se despide de uno de sus integrantes en medio de reclamos por seguridad.