Megaoperativo en Quetzaltenango: MP y PNC intervienen más de 25 centros nocturnos.

Mar 14, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Con información de Fernando Castellanos |

En un despliegue masivo que involucró a unidades K9, la PGN y la DICRI; autoridades buscaron desarticular redes de trata, narcotráfico y presencia de menores en bares y discotecas de la ciudad.

Durante la noche de este viernes y la madrugada del sábado, la ciudad de Quetzaltenango fue escenario de una serie de allanamientos y operativos de inspección simultáneos. El Ministerio Público (MP), a través de las fiscalías de la Región VIII Occidente, lideró más de 25 diligencias estratégicas en centros de entretenimiento nocturno con el fin de combatir delitos de alto impacto.

El operativo contó con una fuerza de tarea conjunta que incluyó a la Fiscalía Regional, la Policía Nacional Civil (PNC), y el apoyo técnico de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (DICRI).

Hallazgos y protección a la niñez

Uno de los resultados más críticos de la jornada fue la localización de menores de edad en el interior de estos establecimientos. Según el reporte oficial:

Rescate de menores: La Procuraduría General de la Nación (PGN) intervino al ubicar a niños y adolescentes que permanecían en los locales acompañados por personas desconocidas y sin la debida autorización de sus progenitores.

Seguridad y control: Unidades K9 realizaron inspecciones en busca de narcóticos, mientras que la Policía de Tránsito y agentes de la PNC verificaron la tenencia legal de armas de fuego y la identificación de los asistentes.

Investigaciones vigentes: El MP confirmó que estas acciones también buscan fortalecer expedientes judiciales ya abiertos relacionados con estructuras criminales que operan en el Occidente del país.

Compromiso con la seguridad regional

Las autoridades indicaron que estos operativos masivos no son aislados, sino que forman parte de una estrategia para recuperar los espacios públicos y garantizar que los comercios nocturnos cumplan con la ley. «Con estas diligencias, reafirmamos nuestra presencia y compromiso con la seguridad en la región», destacaron fuentes fiscales.

Hasta el momento, las diligencias continúan bajo análisis para determinar si se procederá al cierre administrativo de algunos de los locales intervenidos o si se derivarán capturas inmediatas por los hallazgos realizados.