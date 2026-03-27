Megadepliegue policial en Guatemala: 98 allanamientos simultáneos contra la extorsión y el sicariato

Mar 27, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Con información de Fernando Castellanos.



Unidades élite de la PNC y el Ministerio Público ejecutan operativos en 11 departamentos del país. La ofensiva busca desarticular clicas de pandillas y capturar a responsables de ataques armados y cobros ilegales.

Desde las primeras horas de este viernes, las fuerzas de seguridad han iniciado una de las operaciones más ambiciosas en lo que va del año. Un total de 98 allanamientos se encuentran en desarrollo de forma simultánea en puntos estratégicos del área metropolitana y el interior de la República, con el objetivo de ejecutar órdenes de captura y recolectar indicios clave para investigaciones de alto impacto.

El operativo cuenta con la participación de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA), apoyados por agentes de diversas comisarías y fiscales del Ministerio Público.



La magnitud del despliegue alcanza 11 departamentos, cubriendo prácticamente todas las regiones del país:

Región Central: Ciudad de Guatemala y municipios aledaños.

Occidente: San Marcos, Quetzaltenango, Quiché y Huehuetenango.

Costa Sur: Retalhuleu e Izabal.

Oriente: Jutiapa, Chiquimula y El Progreso.

Norte: Petén.

Objetivos estratégicos de la operación



Fuentes oficiales indican que estos operativos son el resultado de meses de seguimiento e inteligencia criminal. Los objetivos principales se centran en:

Combate a la Extorsión: Desarticular las redes de cobro que afectan a comerciantes y transportistas.

Delitos contra la vida: Capturar a presuntos sicarios vinculados con ataques armados recientes.

Secuestro de evidencia: Localizar armas de fuego, libros de registro de víctimas, dispositivos móviles y dinero en efectivo producto de actividades ilícitas.

Reporte en desarrollo



Debido a que los operativos aún se encuentran en ejecución, las autoridades han indicado que los resultados preliminares, incluyendo el número de capturas y materiales incautados, se darán a conocer en las próximas horas.

Se recomienda a la población mantener la calma ante el movimiento policial y colaborar con las fuerzas de seguridad en los perímetros de registro.