Megadepliegue contra la extorsión: MP ejecuta 24 allanamientos y requisa carcelaria en seis regiones

Mar 26, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Con información de Fernando Castellanos.



Bajo la coordinación de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, las fuerzas de seguridad buscan desarticular estructuras criminales con operativos simultáneos en el área metropolitana, el Occidente y las Verapaces.

En una ofensiva a gran escala para combatir el flagelo de las extorsiones, el Ministerio Público (MP), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecuta desde las primeras horas de este jueves un total de 24 diligencias de allanamiento, inspección y registro. El operativo busca desmantelar células delictivas que operan tanto en la capital como en puntos estratégicos del interior del país.

La movilización es liderada por las agencias fiscales de Cobán y Retalhuleu, con el respaldo de la Fiscalía Regional Metropolitana, demostrando una coordinación interinstitucional para cercar a los grupos de extorsionistas.



Los operativos se desarrollan de manera simultánea en inmuebles ubicados en zonas de alta incidencia criminal:

Área Metropolitana: Villa Nueva, Villa Canales, San Miguel Petapa y diversos puntos de la Ciudad de Guatemala.

Interior del País: Quetzaltenango y Cobán, Alta Verapaz.

El objetivo primordial de estas diligencias es el secuestro de evidencia física (teléfonos celulares, armas, libros de contabilidad de extorsiones y dinero en efectivo) que permita fortalecer los procesos penales y ejecutar órdenes de captura vigentes.



De manera complementaria a los allanamientos en viviendas, la Fiscalía informó que se realiza una requisa en centros carcelarios. Esta acción busca neutralizar las llamadas extorsivas que se originan desde el interior de las prisiones, un fenómeno que sigue siendo el motor de muchos de los cobros ilegales a transportistas y comerciantes.

Resultados en desarrollo



Las autoridades han calificado estas acciones como «contundentes» en la lucha por devolver la tranquilidad a los ciudadanos afectados por este fenómeno criminal. Se espera que al finalizar la jornada el Ministerio Público brinde un balance oficial sobre el número de capturas y la cantidad de ilícitos incautados.

Se recuerda a la población que puede denunciar cualquier intento de extorsión de forma anónima a través del número 1574.