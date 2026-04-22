Médicos del HRO logran salvar un embarazo tras retirar un tumor gigante a una paciente de Nebaj

Abr 22, 2026 | Actualidad , Portada , Salud , Sucesos , Xela |

Con información de Fernando Castellanos.



Lo que parecía un caso de alto riesgo extremo se transformó en una victoria para la medicina y la vida en el occidente del país. Una paciente de 32 años, originaria de Nebaj, Quiché, fue intervenida con éxito para extraerle un tumor de ovario de más de 70 centímetros, logrando preservar simultáneamente su embarazo de 26 semanas.



La complejidad del caso radicaba en la necesidad de retirar la masa tumoral sin afectar el desarrollo del bebé ni poner en riesgo la vida de la madre.

La intervención fue liderada por los doctores Guillermo Villagrán y Cándido Cifuentes, quienes, junto al equipo de la Unidad Materno Fetal del Hospital Regional de Occidente, coordinaron una cirugía de alta precisión.

El Departamento de Patología confirmó mediante análisis que se trataba de un Teratoma Quístico Maduro y un Cistoadenoma Mucinoso gigante, patologías que por su tamaño representaban una amenaza directa para el proceso de gestación.



Tras la exitosa cirugía, el hospital reportó resultados positivos en tres ejes fundamentales:

Extracción total: El tumor fue retirado íntegramente sin complicaciones transoperatorias.

Bienestar fetal: Se confirmó que el bebé se encuentra fuera de peligro y continúa su desarrollo normal.

Alta médica: La paciente ya fue dada de alta y se encuentra descansando en su hogar, donde podrá completar las semanas restantes de su embarazo con tranquilidad.

Este logro médico resalta la importancia de contar con especialistas capacitados y unidades de diagnóstico avanzado para atender emergencias obstétricas complejas en la región.