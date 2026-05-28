PNC persigue y se enfrenta a motoladrones

May 28, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este jueves, en el kilómetro 19 de la ruta Interamericana de Guatemala, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de enfrentaron a dos presuntos motoladrones y uno murió.

Los agentes de la Comisaría 16 neutralización de dos presuntos asaltantes y uno de ellos fue dado de baja al enfrentarse a policías, y un segundo es trasladado al hospital Roosevelt.

«En el lugar queda un arma de fuego y una motocicleta en la que intentaban huir del lugar. Los maleantes fueron detectados robando en el sector, PNC, contundente contra los criminales, los persiguió y trató de detenerlos, pero los maleantes optaron por atacar a los policías», indica la publicación en redes sociales de la PNC.

Información y fotografías PNC