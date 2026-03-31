Martes Santo: Cortejo procesional del Divino Justo Juez recorre Quetzaltenango

Mar 31, 2026 | Actualidad , Portada , Religión , Xela |

Por Osmar Toc |

Este Martes Santo se desarrolla el tradicional cortejo procesional de la imagen del Divino Justo Juez, una de las actividades más significativas de la Semana Santa en la ciudad de Quetzaltenango, con más de 300 años de historia.

Julián Gerardo Bots, integrante de la comisión organizadora de la hermandad, explicó que esta fecha es especial para la institución, porque se realiza la visita de la imagen al hogar del presidente de la hermandad, un momento que calificó como una bendición y un espacio de convivencia espiritual junto a miembros activos, devotos, familiares, amigos y vecinos.

«El poder contar con la imagen en el hogar del presidente es un privilegio que se comparte con toda la comunidad cercana. Es un regocijo espiritual participar y tener de cerca la imagen del Justo Juez», expresó.

Por su parte, José Manuel González, presidente de la Hermandad del Divino Justo Juez de la Catedral Metropolitana de Los Altos, indicó que este cortejo es el principal para la organización, destacando que la imagen permanece durante varias horas en su residencia antes de retornar al templo.

«Es un momento muy especial. Como presidente se trabaja durante mucho tiempo para recibir la imagen en casa, donde permanece aproximadamente entre cuatro y cinco horas, para luego regresar a la Catedral Metropolitana alrededor de las 18 horas», detalló.

Añadió que la actividad tiene un carácter más familiar, con la participación de invitados cercanos y expresidentes de la hermandad, quienes acompañan el recorrido procesional en esta significativa jornada de fe y tradición.