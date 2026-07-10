PNC nombra a Carlos Bocanegra Morales como Niño Director General 2026-2027

Jul 10, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Como parte de las actividades conmemorativas por el 29 aniversario de la Policía Nacional Civil (PNC), este viernes el niño Carlos Saúl Bocanegra Morales, de 11 años, y representante del Distrito 1, fue nombrado de forma simbólica como Niño Director General de la PNC para el período 2026-2027.

El reconocimiento fue otorgado durante el certamen «Niño o Niña Director General de la PNC», organizado por la Subdirección General de Prevención del Delito, en el que participaron 11 niños y niñas representantes de los diferentes distritos y subdirecciones de la institución.

Durante la actividad, los participantes expusieron sus conocimientos, ideas y propuestas relacionadas con la labor policial y el servicio que la PNC brinda a la población, demostrando liderazgo, compromiso cívico y vocación de servicio.

Las autoridades destacaron que este certamen busca fomentar la participación de la niñez guatemalteca, fortalecer los valores cívicos y promover un mayor acercamiento entre la Policía Nacional Civil y la comunidad.

El acto contó con la participación de la viceministra de Prevención de la Violencia y el Delito, Mayda De León; el viceministro de Antinarcóticos, Víctor Cruz; el director general de la Policía Nacional Civil, David Estuardo Custodio Boteo; el director general adjunto, Héctor González Prera; además de subdirectores de la institución, familiares de los participantes, compañeros de estudio e invitados especiales de diversas instituciones.

Información y fotografías PNC