Luego de tres años inauguran viaducto en Quetzaltenango

Mar 24, 2026 | Actualidad , Portada , Tránsito , Xela |

Por Moisés Cottom |

Este martes, luego de tres años de ejecución (más tiempo de lo planificado), inauguran el viaducto entre las zonas 6 y 7 de Quetzaltenango.

En la actividad participa el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocode), vecinos y empresarios.

El viaducto mejorará la movilidad y calidad de vida de más de 200 mil personas y más de 37 mil conductores, quienes transitan diariamente por el ingreso a la ciudad de Quetzaltenango.

La obra cuenta con una longitud de 300 metros y una inversión de Q91.7 millones. La infraestructura permite mejorar significativamente la circulación vehicular en tres rutas clave: hacia San Marcos, Olintepeque y acceso directo a la ciudad de Quetzaltenango.

La contrucción de este viaducto duró más de tres años de ejecución y contó con el apoyo de Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocode) y Municipalidad de Quetzaltenango.