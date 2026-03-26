Luego de denuncia ciudadana capturan a hombre en Xela

Mar 26, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Xela |

Por Rubén Jocol |

En seguimiento a una denuncia de vecinos, en la zona 2 de Quetzaltenango, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturan a Jason, de «N», de 22 años, quien se dedicaba a amenazar a pobladores.

La PNC informó que la detención fue, en la zona 5 de Quetzaltenango, en seguimiento a la denuncia. El detenido residía en el puente Los Batanes, zona 2.

El hombre fue sorprendido, en flagrancia, cuando portaba un arma de fuego de plástico, en el lado derecho del cinturón, y dos tolvas, posiblemente de fusil, y siete municiones. Fue trasladado al Juzgado de Paz, en la zona 6 de Quetzaltenango.