Luego de balacera en Quetzaltenango recapturan a alias «El Inquieto» “Inquieto»

Mar 13, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Xela |

Por Moisés Cottom |

Este viernes, luego de una balacera que deja a dos agentes heridos, el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) capturan en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, a José Carmelo Sinay Ortiz, de 37 años, alias «El Inquieto», quien pandillero del Barrio 18 y es uno de los 20 reos fugados, en octubre de 2025, de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II.

El hombre, noveno localizado tras la fuga —uno de ellos fallecido—, fue recapturado luego de resultar herido al enfrentarse a tiros con policías, durante un allanamiento ejecutado por agentes de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) y fiscales del MP.

Dos policías de las Fuerzas Especiales Policiales (FEP), quienes apoyaban a los investigadores de Dipanda y fiscales, resultaron heridos al ser atacados a balazos durante el allanamiento, por ello, fueron trasladados a un centro asistencial.

Los agentes indicaron que el reo resultó herido, quedó bajo custodia policial y sindicado del delito de evasión.

Condena

«El Inquieto» cumplía condena por los delitos de homicidio en grado de tentativa, conspiración para el asesinato y asociación ilícita.

Durante el operativo de este viernes fueron capturados los pandilleros: Tania Rebeca González Lorenzo, de 22 años; Erick Orlando Bol García; 30, y Wendy Magaly Mayorga González Iboy, 42, además se remitió a la Procuraduría General de la Nación (PGN) a un menor de edad. Los cuatro estaban en el inmueble donde fue detenido el reo.

Las autoridades también incautaron una pistola y siete celulares que servirán para fortalecer la investigación.

Padres detenidos

El 16 de octubre del año pasado, en un allanamiento en la aldea El Pajón, Santa Catarina Pinula, investigadores de Dipanda capturaron a los padres de las «El Inquieto», identificados como Irma Yolanda Ortiz Peralta, de 63 años, y Carmen Sinay López, 65, ambos acusados de conspiración para el asesinato y asociación ilícita, según la orden de un Juzgado, emitida el 10 de julio del año 2015.