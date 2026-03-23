Localizan sin vida a hombre reportado como desaparecido en cercanías de Xeul

Con información de Rubén Jocol.
Un hombre que había sido reportado como desaparecido fue localizado sin vida en el interior de un pozo, en el sector de Xeul, informaron autoridades.
Se trata de Cristian Roberto Domínguez, de 32 años, quien contaba con una alerta de búsqueda desde el pasado lunes 16 de marzo. Según los reportes, el cuerpo fue hallado dentro de un pozo en una vivienda abandonada del sector.
De acuerdo con información preliminar, el fallecido presentaba señales de violencia. Las autoridades indicaron que habría sido atacado con arma blanca antes de ser abandonado en el lugar.
El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades correspondientes, quienes buscan esclarecer las circunstancias del hecho.