Localizan en allanamiento en Colomba Costa Cuca a niña con Alerta Alba-Keneth

Mar 4, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada , Región , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este miércoles, durante un allanamiento de la Fiscalía contra la Trata de Personas del Ministerio Público (MP) y de la Policía Nacional Civil (PNC) en Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango, localizan a una niña con Alerta Alba-Keneth.

La diligencia fue coordinada por la Agencia Fiscal Región Occidente de la Fiscalía contra la Trata de Personas, con sede en Quetzaltenango.

Las autoridades localizaron a una niña, de 10 años, quien tiene activa una Alerta Alba-Keneth, por ello, el personal fiscal desarrolla las coordinaciones con la Procuraduría General de la Nación (PGN) para que se inicie el proceso de protección.

Los agentes recaban información que permitirá continuar con las investigaciones por seducción de niños, niñas y adolescentes por el uso de tecnologías de la información.