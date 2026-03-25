Localizan cuerpo sin vida en pozo en San Juan Ostuncalco

Mar 25, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Moisés Cottom.

El Ministerio Público (MP), en coordinación con investigadores de la DEIC y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), finalizaron las diligencias de levantamiento del cadáver de un hombre localizado en la aldea Varsovia, San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango.

De acuerdo con las autoridades, el cuerpo no ha sido identificado, ya que se encontraba en avanzado estado de descomposición al momento de su localización.

Información preliminar señala que la víctima habría sido reportada como desaparecida desde hace más de ocho días, por lo que las investigaciones continúan para esclarecer el caso.

El MP indicó que se desarrollan las pesquisas correspondientes para determinar las circunstancias del hecho y dar con los responsables.