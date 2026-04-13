Localizan cuerpo en estado de descomposición en Salcajá; diligencias en curso

Abr 13, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Rubén Jocol.

Una persona fue localizada en el sector 11 de Santa Rita, en el municipio de Salcajá, Quetzaltenango, lo que generó la movilización de cuerpos de socorro y autoridades en el área.

De forma preliminar, se informó que el cuerpo se encuentra en estado de descomposición, por lo que se presume que llevaba varios días en el lugar; sin embargo, estos extremos deberán ser confirmados por las autoridades correspondientes.

En el sitio ya se desarrollan diligencias por parte de las autoridades, mientras se espera que el Ministerio Público realice el levantamiento del cadáver y recabe indicios que permitan establecer la identidad de la persona y las causas del fallecimiento.