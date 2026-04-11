Localizan cuerpo de joven desaparecido en el lago Atitlán tras días de búsqueda

Abr 10, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Fredy de León.

Luego de días de intensas labores de búsqueda, cuerpos de socorro lograron localizar el cuerpo de Jesler Estuardo Palacios Recinos, de 28 años, quien había desaparecido en las aguas del lago Atitlán, en Panajachel.

De acuerdo con información de Bomberos Voluntarios, en el operativo participaron cerca de 35 rescatistas, quienes trabajaron de forma continua en la zona donde se reportó la desaparición del joven.

Las labores incluyeron inmersiones profundas, rastreos en superficie y el uso de equipo especializado para ubicar el cuerpo en un área de difícil visibilidad, debido a las condiciones del lago.

Palacios Recinos desapareció luego de ingresar al agua tras descender de un jetcar durante las celebraciones de Sábado de Gloria, en la bahía de Panajachel, hecho que movilizó a diferentes instituciones de rescate.

Durante varios días, los socorristas mantuvieron un operativo coordinado, enfrentando complicaciones propias de la profundidad y características del lago Atitlán.

El caso generó atención a nivel nacional, no solo por las circunstancias del incidente, sino también por los riesgos asociados a este tipo de actividades acuáticas.

Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes, mientras el caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en el lago.