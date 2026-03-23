Localizan cuerpo de hombre en el interior de un pozo en Xeúl, Quetzaltenango

Mar 23, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Xela |

Con información de Moisés Cottom.

Elementos de la patrulla de rescate y comuneros voluntarios de la Quinta Compañía de Bomberos Voluntarios de Quetzaltenango realizaron el rescate del cadáver de un hombre localizado en el interior de un pozo en el sector de Xeúl.

Tras el hallazgo, al lugar acudieron autoridades del Ministerio Público (MP) y de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes procesaron la escena conforme a los protocolos correspondientes.

El cuerpo fue posteriormente trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).