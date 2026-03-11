Localizan a hombre fallecido dentro de apartamento en la zona 3 de Quetzaltenango

Mar 10, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Xela |

Con información de Osmar Toc.

Arrendatarios de un edificio de apartamentos ubicado en la 29 avenida de la zona 3 de Quetzaltenango alertaron a las autoridades de seguridad y a cuerpos de socorro debido a fuertes olores a descomposición que provenían de una de las habitaciones del inmueble.

Tras la alerta, al lugar acudieron autoridades del Ministerio Público, quienes ingresaron al apartamento para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver, como parte del proceso de investigación.

De manera preliminar, se informó que la víctima podría ser un hombre de aproximadamente 30 años de edad, quien fue localizado sin vida dentro del inmueble. Las autoridades indicaron que continúan con las investigaciones para establecer las causas del fallecimiento y confirmar la identidad del fallecido.