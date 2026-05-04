Lluvias provocan inundaciones, derrumbes y daños en Totonicapán

May 4, 2026 | Actualidad , Clima , Nacionales , Portada , Región |

Con información de Edgar Domínguez.

Una intensa lluvia registrada el domingo alrededor de las 17:00 horas en la cabecera departamental de Totonicapán generó inundaciones, desbordamientos de ríos y derrumbes en distintos sectores.

Las áreas más afectadas fueron la zona 1, cantón Cojxac y sector Chuipachec, donde el reblandecimiento del suelo provocó deslizamientos que bloquearon caminos y causaron daños en viviendas.

En la bajada de Tres Coronas, el paso quedó completamente bloqueado en el puente principal tras el desborde de un río. En ese sector, socorristas municipales y voluntarios rescataron a una familia cuya vivienda resultó inundada.

Asimismo, en el ingreso al Hospital Departamental, la fuerte corriente ocasionó el colapso de un puente cercano, por lo que fue necesaria la intervención de maquinaria pesada para retirar lodo y escombros, permitiendo el desfogue del agua acumulada.

En la carretera principal, otro río se salió de su cauce, afectando viviendas y vehículos estacionados. Situaciones similares se reportaron en la comunidad de Estación Rodríguez, donde el rebalse bloqueó el paso en el puente principal.

Personal municipal apoyó en las labores de limpieza en distintos puntos afectados. Se prevé que durante el día continúen las evaluaciones para determinar la magnitud de los daños y posibles afectaciones en otras comunidades.