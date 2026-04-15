Llega a denunciar y termina capturado por cinco órdenes de extorsión

Abr 14, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Con información de Osmar Toc.

Un hombre de 22 años, identificado como Josué “N”, fue capturado en la oficina de atención ciudadana de la comisaría de Jalapa, luego de que acudiera a interponer una denuncia por extravío de documentos.

Según el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC), al verificar sus datos en el sistema, se estableció que el individuo tenía cinco órdenes de captura vigentes por el delito de extorsión.

Las órdenes fueron emitidas en distintas fechas y jurisdicciones: una en octubre de 2025 por un juzgado de Quetzaltenango, otra en noviembre del mismo año por un juzgado de Villa Nueva, una más en febrero de 2026 por un juzgado de Retalhuleu, y dos adicionales en marzo de 2026 por juzgados de Huehuetenango.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes continuarán con el proceso legal en su contra.