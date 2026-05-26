Buscan el rescate de «Semana Santa Chiquita» en Quetzaltenango

May 26, 2026 | Actualidad , Portada , Religión , Xela |

Por Osmar Toc |

El cronista de la ciudad de Quetzaltenango, Francisco Cajas Ovando, informó sobre los esfuerzos que desarrollan para rescatar y fortalecer la tradicional «Semana Santa Chiquita», una celebración religiosa que, según explicó, formó parte de las costumbres quetzaltecas desde hace varios siglos.

De acuerdo con el historiador, las actividades iniciaron el domingo reciente con la procesión de la Paloma del Espíritu Santo y continúan este martes con el recorrido del Padre Eterno. Luego se desarrollará la procesión del Señor de la Ascensión y la festividad culminará, el domingo 31 de mayo, con la procesión de la Santísima Trinidad, la cual saldrá de la Catedral Metropolitana de Los Altos, zona 1 de Xela.

🔴 RESCATE DE «SEMANA SANTA CHIQUITA» | El cronista de la ciudad de #Quetzaltenango, Francisco Cajas Ovando, informó sobre los esfuerzos que desarrollan para rescatar y fortalecer la tradicional «Semana Santa Chiquita».



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Como parte de este rescate cultural y religioso, Cajas indicó que desarrollaron una investigación antropológica e histórica sobre la «Semana Santa Chiquita», recopilando información sobre las antiguas cofradías y las tradiciones religiosas desde la época en que fueron autorizadas por el rey de España hasta la actualidad.

El resultado de la investigación será presentado en el libro «Semana Santa Chiquita Historia», el cual será lanzado el próximo jueves 28 de mayo, en el Centro Cultural Lans Galería, en la 14 avenida, zona 1 de Quetzaltenango, frente al Almacén Garza.

Según el cronista, el objetivo es motivar a los católicos quetzaltecos a participar, de nuevo, en estas celebraciones y devolver el auge a una tradición que consideran parte importante de la identidad religiosa y cultural de la ciudad.