Ligan a proceso a cuatro agentes de la FEP y un agente del IGSS señalados de robo de Q1 millón.

Abr 11, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Con información de Moisés Cottom |

La audiencia contra cuatro agentes de las Fuerzas Especiales Policiales (FEP) y un agente de seguridad del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) se extendió por más de siete horas.

En el Juzgado de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Quetzaltenango se desarrolló la audiencia de primera declaración de los cinco sindicados, señalados de participar en un robo millonario. Por ese hecho se les acusa del delito de robo agravado. El fiscal del Ministerio Público (MP) informó que además se les imputó abuso de autoridad.

Al finalizar la diligencia, el juez resolvió ligarlos a proceso por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. El MP también pidió que el caso quedara bajo reserva por 10 días mientras avanzan las investigaciones. A los agentes se les otorgó medida sustitutiva, pero quedaron suspendidos de sus funciones hasta que resuelvan su situación legal.

De acuerdo con la investigación, los agentes fueron capturados el pasado 8 de abril en las instalaciones de la FEP, en la zona 6 de Xela. La Fiscalía sostiene que el 23 de marzo de este año habrían despojado a una persona de Q1 millón.