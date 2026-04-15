Ligado a proceso y enviado a prisión preventiva por muerte de pareja

Abr 15, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este miércoles, en redes sociales, el Ministerio Público (MP) informó que el Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio, Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual de Petén ligó proceso a hombre por la muerte de su pareja.

La Agencia Fiscal de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio en la Región IX informó que logró que el Juzgado ligara a proceso penal y decretara prisión preventiva contra Pedro V. por el delito de femicidio.

«De acuerdo con las investigaciones realizadas por la fiscalía, el 8 de marzo de este año, en el caserío Grano de Oro, San Luis, Petén, el capturado atacó a su pareja con un machete hasta causarle la muerte. Posteriormente, trasladó el cadáver a una cueva con el ánimo de ocultarla y se dio a la fuga», indica la publicación en redes sociales del MP.

Información y fotografía MP