Ligado a proceso por asesinato

Abr 27, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Sucesos , Xela |

Por Rubén Jocol |

La Fiscalía contra el Delito de Femicidio del Ministerio Público (MP), en redes sociales, informa que logró que el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Quetzaltenango ligara a proceso penal y dictara prisión preventiva contra Jeremy Z. por el delito de asesinato.

De acuerdo con la investigación, el 19 de julio de 2019, en la zona 1 de Quetzaltenango, Plazuela San Antonio, el sindicado, junto con otras personas, dieron muerte a dos menores de edad con armas blancas.

Los cuerpos fueron localizados varios días después, según indica el MP.