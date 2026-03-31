Ligado a proceso penal por el delito de posesión de material pornográfico de personas menores de edad

Por Moisés Cottom |

La Agencia Fiscal Región Occidente de la Fiscalía contra la Trata de Personas del Ministerio Público (MP) con sede en Quetzaltenango, con base en los indicios presentados, logró que se dictara auto de procesamiento contra Bayron T.

El Juzgado de Primera Instancia Penal Especializado en Delitos de Trata de Personas del departamento de Quetzaltenango resolvió que el sindicado debe enfrentar proceso penal por el delito de posesión de material pornográfico de personas menores de edad en forma continuada y con circunstancias especiales de agravación.

El sindicado fue aprehendido, el pasado 27 de marzo, durante diligencias de allanamiento realizadas en el departamento de Suchitepéquez, en seguimiento a una denuncia trasladada por Interpol Brasil.

En dicha denuncia se informaba sobre la existencia de un chat internacional en una aplicación de mensajería instantánea, en el que se compartía material de abuso sexual infantil. Este grupo era administrado desde un número telefónico guatemalteco.

La investigación transnacional denominada «Operativo Alerta Brasil» ha identificado este canal como un medio de difusión de material de abuso sexual infantil, integrado por personas de distintos países.