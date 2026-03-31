Ligado a proceso en Quetzaltenango por caso “Operativo Alerta Brasil”

Mar 31, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Con información de Moisés Cottom.

La Agencia de Región Occidente del Ministerio Público, con sede en Quetzaltenango, informó que este lunes se desarrolló la audiencia de primera declaración dentro del caso denominado “Operativo Alerta Brasil”.

Como resultado, el Juzgado de Primera Instancia Penal Especializado en Delitos de Trata resolvió ligar a proceso penal a Bayron “T”, señalado por el delito de posesión de material pornográfico de personas menores de edad, en forma continuada y con circunstancias especiales de agravación.

Las autoridades indicaron que el caso forma parte de una investigación de carácter internacional o transnacional, por lo que continúan las pesquisas para:

Individualizar a más posibles implicados.

Determinar el alcance de la red.

Dar seguimiento a la difusión de este tipo de material ilícito.

El Ministerio Público reiteró su compromiso de combatir delitos que atenten contra la integridad de la niñez y adolescencia, así como de coordinar acciones con instancias nacionales e internacionales para desarticular estas estructuras.