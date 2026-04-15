Ligada a proceso por homicidio culposo en caso de accidente en Nochebuena

Abr 14, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Región , Tránsito |

Con información de Osmar Toc.

En el Juzgado de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango se desarrolló este día la audiencia de primera declaración por el accidente de tránsito ocurrido el 24 de diciembre de 2025.

Durante la diligencia, el juez resolvió ligar a proceso a María Celeste Gramajo por el delito de homicidio culposo, en relación con la muerte del bebé André Ovalle, quien falleció en ese hecho que generó consternación en la población.

El Ministerio Público y los querellantes adhesivos solicitaron que la sindicada sea enviada a prisión preventiva por un período mínimo de tres meses, además de imponerle una caución económica de Q100 mil, argumentando riesgo de fuga.

El caso continuará en fase de investigación mientras el órgano jurisdiccional define las medidas que deberá cumplir la implicada y se avanza en el proceso para esclarecer completamente lo ocurrido.