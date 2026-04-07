Leve reducción del tráfico tras apertura de paso a desnivel en Xela

Abr 6, 2026 | Actualidad , Portada , Tránsito , Xela |

Con información de Osmar Toc.

Autoridades de tránsito informaron que, tras la reciente apertura del paso a desnivel en la zona 6 de Quetzaltenango, se ha observado únicamente una leve disminución en la carga vehicular en distintos sectores de la ciudad.

El jefe de la Policía Municipal de Tránsito (PMTQ), José Mendoza, indicó que el monitoreo continuará durante los próximos días para determinar el impacto real de la obra.

El paso a desnivel fue habilitado en un punto clave considerado como congestionado, por donde circula una alta cantidad de vehículos provenientes de municipios cercanos.

Sin embargo, autoridades reconocen que, aunque la infraestructura contribuye a mejorar la movilidad, el efecto hasta ahora ha sido limitado.

Este comportamiento se da en un contexto donde el tránsito en Quetzaltenango sigue siendo un problema significativo, con miles de vehículos que ingresan diariamente a la ciudad.

Por ello, se señala que, si bien el paso a desnivel representa un avance, será necesario implementar otras medidas para lograr una mejora más notoria en la circulación vehicular.