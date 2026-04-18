Lesión de menisco y ligamento dejaría fuera del torneo a jugador de Xelajú

Abr 18, 2026 | Actualidad , Deportes , Deportes , Portada , Región , Sucesos , Xela |

El jugador de Xelajú MC, Claudio Andrés de Oliveira, sufrió una lesión en la rodilla izquierda durante una sesión de trabajo regenerativo posterior al partido en el que su equipo venció 3-0 a Achuapa.

Según la información proporcionada por el fisioterapeuta del club, Henry Velásquez, el incidente ocurrió cuando el pie del futbolista quedó trabado en la gramilla, provocando un movimiento brusco en la rodilla.

De manera preliminar, se indicó que el jugador presenta posible ruptura de menisco y ligamento; sin embargo, el diagnóstico definitivo está pendiente de confirmación a través de estudios radiológicos.

El cuerpo médico del equipo se mantiene a la espera de los resultados para determinar la gravedad de la lesión y el tiempo de recuperación del futbolista.