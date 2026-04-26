Las secretarias y asistentes administrativas celebran su día como pilares del éxito institucional en Guatemala

Abr 26, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Con información de Fernando Castellanos.



Este 26 de abril se reconoce el compromiso, la organización y la dedicación de las profesionales que sostienen la estructura operativa de las organizaciones en el país. Más allá de las tareas administrativas, su labor es un rol estratégico que garantiza la eficiencia y el cumplimiento de objetivos tanto en el sector público como en la iniciativa privada.





El desempeño de una secretaria es vital para el buen funcionamiento de cualquier entidad, destacando cualidades esenciales como:



Gestión estratégica: Organización de agendas y manejo de información con alto profesionalismo.



Cohesión interna: Actúan como el enlace principal entre departamentos, facilitando la comunicación.



Atención de calidad: Son el primer rostro de una institución, donde su empatía define la percepción del usuario.







En la actualidad, la labor ha evolucionado hacia la gestión de proyectos y el uso de tecnología. Las secretarias modernas se han convertido en asistentes de dirección que proponen soluciones y optimizan recursos, contribuyendo directamente a la productividad nacional.





Hoy se rinde homenaje a quienes, con actitud proactiva, enfrentan los retos diarios de la oficina. Su esfuerzo es fundamental para alcanzar las metas institucionales y brindar una atención de excelencia en beneficio de la sociedad.