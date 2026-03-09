Lanzan en Sololá campaña ante el incremento de incendios forestales

Mar 9, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Por Fernando Castellanos |

El Instituto Nacional de Bosques (Inab) presentó herramientas tecnológicas y protocolos de emergencia para mitigar el impacto del fuego en las reservas naturales del departamento durante la actual época seca.

Con el objetivo de frenar el avance de los siniestros que año tras año consumen hectáreas de bosque en el occidente del país, el Inab presentó oficialmente la campaña «Prevenir para conservar». La iniciativa busca sensibilizar a agricultores, turistas y residentes sobre el riesgo del uso del fuego en áreas vulnerables.

Durante una conferencia de prensa,. autoridades enfatizaron que la prevención no es solo una tarea institucional, sino un compromiso colectivo para resguardar la biodiversidad y las fuentes hídricas de la cuenca del Lago de Atitlán y sus alrededores.

Tecnología al servicio de la vigilancia

Uno de los pilares de esta estrategia es el uso de herramientas digitales para la detección oportuna. El Inab socializó el acceso al Mapa de Puntos de Calor, una plataforma tecnológica que permite:

➡️ Detección temprana: Identificar anomalías térmicas en tiempo real antes de que se conviertan en incendios de grandes proporciones.

➡️ Monitoreo constante: El portal, accesible al público, facilita la vigilancia de las áreas boscosas a través de datos satelitales.

➡️ Optimización de recursos: Permite a las brigadas de socorro movilizarse con mayor precisión hacia los focos de calor detectados.

https://sig.inab.gob.gt/portal/apps/dashboards/81d8eb742ff44fd09b5144d8aeb4ae9b

¿Cómo actuar ante una emergencia?

Las autoridades recordaron que el tiempo de respuesta es vital para evitar desastres ambientales. Ante la presencia de humo o llamas en áreas forestales, el protocolo es el siguiente:

➡️ Reporte inmediato: Comunicarse a la línea de emergencia 119 de la Conred.

➡️ Evitar el combate empírico: No intentar sofocar incendios de gran magnitud sin el equipo o entrenamiento adecuado.

➡️ Prohibiciones: Se instó a la población a evitar las quemas agrícolas en días con fuertes vientos y a no dejar fogatas encendidas durante visitas a áreas protegidas.