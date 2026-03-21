Lanzan convocatoria 2026 del Certamen Literario Juvenil Nacional

Mar 20, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

Con información de Osmar Toc.

El Certamen Literario Juvenil Nacional anunció oficialmente su convocatoria 2026, informó su presidente, Rodimiro Gramajo Rodríguez, quien resaltó el crecimiento que ha tenido esta iniciativa entre jóvenes interesados en la literatura.

El certamen incluye las categorías de novela, cuento y poesía, y está dirigido a participantes de entre 14 y 17 años a nivel nacional. En la edición anterior se recibieron alrededor de 250 trabajos, y para este año se espera superar esa cifra gracias a la ampliación de la convocatoria.

El proyecto cuenta con el respaldo de la Municipalidad de Quetzaltenango y la Dirección Departamental de Educación, así como el apoyo de la ministra de Educación, Anabel de la Roca, lo que permitirá fortalecer su alcance en distintos puntos del país.

Las autoridades informaron que la recepción de trabajos estará abierta hasta el 30 de junio, mientras que en julio se desarrollará el proceso de evaluación y la organización de la velada de premiación. En cuanto a los incentivos, se otorgarán Q10 mil al primer lugar, Q8 mil al segundo y Q6 mil al tercero en cada categoría, además de reconocimientos especiales.